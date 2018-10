Il Mattino: "Rocciosa Salernitana. Il talento? In panchina"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Rocciosa Salernitana. Il talento? In panchina" è il titolo che Il Mattino propone sulla formazione di Stefano Colantuono, oggi in piena zona playoff e atteso dalla sfida col Crotone. "Tanti elementi di qualità in organico ma Colantuono ha privilegiato la solidità. Rosina torna in gruppo, Di Gennaro stenta. Per André Anderson spazio solo negli Under".