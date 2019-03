© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Battaglia all'Arechi. Niente esperimenti" è questo il titolo che Il Mattino propone quest'oggi in relazione alla Salernitana di Angelo Gregucci. "Partita decisiva anche per il Crotone. Gregucci si affida al solito modulo. Ottimismo per Pucino, alternativa Gigliotti. Rosina può tornare tra i convocati".