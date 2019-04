© foto di www.imagephotoagency.it

"Salernitana, che tonfo", si legge sulle colonne de Il Mattino dopo il clamoroso ko interno con il Carpi. Granata travolti in casa dopo i gol di Djuric e Calaiò e l'espulsione di Lopez. Gregucci non si dimette dopo il ko e resta in bilico. Ritiro punitivo per la squadra a partire da oggi.