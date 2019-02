© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Spazio nelle pagine interne de Il Mattino al match in programma questa sera all'Arechi fra Salernitana e Cremonese, valido per il turno infrasettimanale di Serie B. "Salernitana, con Djuric e Odjer" titola il quotidiano campano, che poi scrive: "Sfida spartiacque contro la Cremonese: Calaiò in panchina. Gregucci si affida alla voglia di riscatto della punta bosniaca. André Anderson scalza Mazzarani, ancora dubbi in difesa: Schiavi può spuntarla su Migliorini, Mantovani non al meglio".