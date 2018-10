Il Mattino, Salernitana: "Cooperativa del gol ma senza attaccanti"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

E' una vera e propria "Cooperativa del gol" la Salernitana di questa stagione. In otto gare la formazione di Stefano Colantuono ha messo a segno nove reti, con sette marcatori stagionali diversi. Un tema, questo, di cui si occupa Il Mattino nella sua edizione odierna. Una cooperativa che però non prevede, al momento, attaccanti. "Contro il Perugia le punte ancora a secco - si legge -. Djuric si sbatte ma non lascia il segno nonostante la piena fiducia del mister".