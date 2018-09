Il Mattino, Salernitana: "Gli schiaffi o il riscatto"

12.20 - Conclusa la conferenza stampa di Filippo Inzaghi. 12.18 - Cosa non ti è piaciuto nella sfida di domenica con la Roma? "Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa sui calci piazzati, ma la Roma lì è molto più forte. Lavoreremo perché anche la Juve è superiore in quello: dovremo...

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Bundesliga, il 5° turno: Bayern e BVB in casa, lo Schalke cerca i 3 punti

Roma, Monchi in conferenza stampa con Di Francesco

Genoa-Ballardini, tre gare per non rischiare. Nicola sullo sfondo

Juve, turn-over in vista Napoli: a riposo Chiellini, Mandzukic e A.Sandro

W.Nara: "Nessun dubbio sull'Inter e Spalletti. Juve-Napoli? Tifo per il pari"

Roma, quattro nomi per il dopo Di Francesco. C'è anche Montella

Roma, Totti sta con Di Francesco. E a un tifoso: "Non lo caccia nessuno"

Lazio, ecco il rinnovo di Immobile: ingaggio record per l'era Lotito

Gli ex e l'obiettivo Chiesa: Inter-Fiorentina non è solo sul campo

Roma, Di Francesco e la sintonia perduta: lo spogliatoio è in crisi

"Gli schiaffi o il riscatto. Colantuono dà la carica" è il titolo che Il Mattino propone in chiave Salernitana nel giorno del match dell'Arechi fra la formazione allenata dal tecnico romano e l'Ascoli. "Rivoluzione di uomini e schemi - si legge nelle pagine interne - per la sfida con l'Ascoli. Colantuono scommette sul 4-3-1-2. Spazio aperti al genio di Di Gennaro".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy