Il Mattino, Salernitana: "Gregucci idea doppio fantasista"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Contro il Cittadella la Salernitana di Angelo Gregucci è obbligata a vincere visto che i tre punti mancano da cinque partite. Per questo il tecnico dei campani sta valutando tutte le soluzioni possibile per fare bottino pieno contro i veneti. A tal proposito Il Mattino apre le sue pagine sportive sul club granata con il pezzo dal titolo: "Gregucci idea doppio fantasista". "Match da vincere a tutti i costi sabato contro il Cittadella. Il mister pensa a Rosina più André Anderson con Djuric ariete. Calaiò parte dalla panchina ma la sua condizione è in crescita. Noie muscolari per Mantovani, Perticone spera in una chance".