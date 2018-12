© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il lavoro della Salernitana per trovare un erede a Stefano Colantuono sulla panchina della prima squadra. In merito fa il punto Il Mattino nel pezzo dal titolo: "Gregucci pranzo e fumata grigia". "L'allenatore - si legge - incontra Lotito e Fabiano: lo scoglio la durata del contratto. Oggi si può chiudere ma sono pronte le alternative: Calori in prima battuta".