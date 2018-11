Il Mattino, Salernitana: "Le prime non scappano. La 'zona A' è possibile"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Analisi della classifica in relazione al felice momento della Salernitana sulle colonne de Il Mattino. "Le prime non scappano. La 'zona A' è possibile" titola il quotidiano campano che poi scrive: "Salernitana ferma per il turno di riposo ma le avversarie non approfittano. Per i granata media da 1,67 punti a partita: con un piccolo sprint si può sognare".