© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Menichini l'uomo dei miracoli" è il titolo con il quale Il Mattino ha deciso di aprire le proprie pagine sportive dopo la decisione della Salernitana di esonerare Angelo Gregucci e di richiamare il tecnico toscano, per la sua terza avventura in campania. "L'allenatore di Ponsacco - si legge - scelto direttamente da Lotito, rinnovo in caso di salvezza. Oggi ufficializzazione e primo allenamento. L'obiettivo minimo: un punto per evitare la retrocessione diretta".