Il Mattino, Salernitana: "Rebus attaccanti. Tentazione Bocalon"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

E' "rebus attaccanti" secondo Il Mattino per la Salernitana di Stefano Colantuono in vista del match contro il Crotone. La tentazione per il tecnico romano risponde al nome di Riccardo Bocalon: "Il Veneto - si legge - in luce nel test con la Primavera, finora poco utilizzato cerca una chance".