Dopo la brutta prestazione di Lecce in casa Salerno è il momento di fare il punto della situazione. Il Mattino a tal proposito propone un pezzo dal titolo "Troppi errori, strigliata Gregucci". "Salernitana a rapporto dopo il flop con il Lecce. In un video le azioni 'incriminate'. Il mister si rivolge in particolare allo zoccolo duro del gruppo".