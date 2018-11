Il Mattino, Salernitana: "Voliamo bassi ma niente limiti"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Voliamo bassi ma niente limiti" è questo il titolo con il quale Il Mattino apre le pagine dedicate alla Salernitana dopo la vittoria di ieri contro il Livorno. Parole, quelle scelte dal quotidiano campano, dette dal tecnico Stefano Colantuono ieri al termine del match. "Non guardiamo la classifica - ha detto ancora l'allenatore romano -, penso già al Venezia". Salernitana oggi al terzo posto in classifica e con quattro punti in più rispetto allo scorso anno.