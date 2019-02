© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina il match contro il Foggia e in casa Benevento si inizia a studiare il modo per fare risultato allo 'Zaccheria'. A tal proposito Il Mattino oggi in edicola titola: "Scalata Benevento. La carta Montipò". "Sabato alle 18 - si legge ancora - missione blitz a Foggia. Incassati solo tre gol nelle ultime 10 gare. In difesa Tuia con Antei e Caldirola. Volta è out, rebus Insigne e Letizia. In mediana Crisetig, sarà corsa a cinque per due maglie ma non si escludono l'ipotesi doppio play e il rientro di Viola".