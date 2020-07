Il Mattino: "Serie B: Juve Stabia vittoria in rimonta, pari Salernitana"

"Serie B: Juve Stabia vittoria in rimonta, pari Salernitana": all'interno della sezione sportiva de Il Mattino c'è spazio anche per i risultati delle due campane, ieri impegnate nel trentacinquesimo turno del campionato cadetto. I granata conquistano un preziosissimo pareggio a Crotone in chiave play-off: finisce 1-1. Gialloblù indomiti: dall'incubo retrocessione, alla possibilità di giocarsi la salvezza diretta. Gli stabiesi rimontano il Chievo con tre reti in dieci minuti e avvicinano in classifica il Venezia, prossimo avversario in campionato.