Il Mattino sul Benevento: "Abbraccio all'Imbriani: mercato in stand by"

"Abbraccio all'Imbriani", è questo il titolo scelto da Il Mattino sul Benevento che torna ad allenarsi davanti al suo pubblico: "Il Benevento riabbraccia finalmente il suo pubblico. Domani alla ripresa degli allenamenti, la prima seduta in città degli uomini di Inzaghi, verrà effettuata all'antistadio «Carmelo Imbriani» a porte aperte". Mercato in stand-by invece per la squadra di Inzaghi che sta facendo alcune valutazioni: "Mercato in stand-by: Inzaghi sta facendo valutazioni su Gyamfi e Maggio, quest'ultimo già alle prese con i primi problemi. Il tecnico vede benissimo Letizia a sinistra per cui gradirebbe un top-player come Rispoli che, al pari del terzino di Scampia, può giocare su ambo le corsie".