Il Mattino sulla Salernitana e le altre: "Rinnovi e mercato in stand by"

Una situazione che riguarda la Salernitana ma anche altre compagini di Serie B. Il Mattino, nell'edizione odierna, ha intervistato gli agenti di alcuni giocatori della Salernitana. Ed è venuto fuori un articolo dal titolo: "Rinnovi e mercato in stand by". A parlare, come detto, i procuratori dei calciatori granata: "un limbo irreale, ora con i club zero rapporti. Le prospettive cambiano ogni giorno. Futuro in bilico per tanti calciatori", si legge.