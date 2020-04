Il Mattino sulla Salernitana: “Kiyine e gli altri. La Lazio riflette”

Punto di mercato sull’asse Salernitana-Lazio dalle colonne de Il Mattino. “Kiyine e gli altri. La Lazio riflette” è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive: “L’esterno in prestito ha attirato l’attenzione di Inzaghi. Ora pensa alla Salernitana ma spiega: ‘Sono pronto per la A’. Per Dziczek sarà decisivo il ritiro precampionato post virus. Maistro sogna in grande. Lombardi può rientrare alla base”.