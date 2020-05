Il Mattino sulla Salernitana: "Micai, prima tegola post lockdown"

vedi letture

Pronti, via, subito un problema. Primo infortunio in casa Salernitana in vista della ripresa del campionato. Con il Mattino che titola sull'accaduto e sulle ultime novità dei campani: "Micai, prima tegola post lockdown. Botta alla mano destra durante l'allenamento individuale. Lo staff spera di recuperare il portiere granta in 8-10 giorni. Visite mediche completate, lunedì un altro giro di tamponi. Sanificati spogliatoi e bagni dell'Arechi, tocca agli altri spazi".