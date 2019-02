© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

“Salernitana, riscatto in casa. Riparte la corsa ai play off”. Titola così in prima pagina Il Mattino in edicola dopo la vittoria della squadra campana sulla Cremonese. “Minala e Jallow, alla Salernitana bastano 7 minuti. - si legge all’interno del quotidiano – Buona prova dei granata che superano la Cremonese con due reti nella ripresa”.