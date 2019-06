Il Mattino titola: "Benevento, pronti due colpi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Benevento, pronti due colpi", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino. Inzaghi e il ds Foggia lavorano in tandem sugli obiettivi: pressing su Mancuso per l'attacco e Migliorini in difesa. A centrocampo spunta la pista Pinato, pallino di SuperPippo. Brugman sogno proibito, si valuta anche Palmiero del Cosenza.

Stagione da protagonisti: "Il patron Vigorito punta ad un'annata da protagonisti e vuole centrare un nuovo record di abbonamenti.