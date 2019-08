Il Mattino titola: "Benevento, scoglio granata"

© foto di Giacomo Morini

"Benevento, scoglio granata", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Alle 18.00 sfida al Vigorito col Cittadella, Inzaghi punta sul 4-4-2. Antei e Caldirola al centro della difesa, Maggio e Letizia esterni. Tra i pali Montipò, Insigne in corsa per una maglia sulla fascia. In mediana tandem Viola-Schiattarella, in attacco Sau con Coda.