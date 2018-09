Il Mattino titola: "Benevento, testa al Cittadella"

Formazione ancora una volta rivoluzionata. Per la sfida sul campo del Torino, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ancora una volta mescolato le carte: confermato il 4-4-2, con Callejon e Verdi esterni di centrocampo, stravolta la formazione. Torna dal primo minuto il capitano...

La 400esima in Serie A di Hamsik. E la prima dall'inizio di Luperto

Liga, Asensio lancia il Real Madrid in testa: Espanyol battuto 1-0

Barcellona, i convocati per il Girona: fuori Rafinha per scelta tecnica

B. Dortmund, Favre: "Soddisfatti del pareggio, non una buona gara"

Liverpool, 600 panchine per Klopp: i numeri del tecnico tedesco

Simeone: "Il migliore Atletico della stagione come in Supercoppa"

Real Madrid, Vinicius Jr convocato ma con l'Espanyol finisce in tribuna

PSG, Tuchel: "Neymar può giocare a sinistra ma anche come dieci"

AS titola: "Il trionfo del VAR"

Barcellona, Mundo Deportivo: "Vertice per il rinnovo di Valverde"

Bayern Monaco, Kovac: "Schalke 04 dominato per 90 minuti"

Ibrahimovic rivela: "Offerta dal Malmoe, non escludo niente"

Ajax, è derby di Manchester per Frenkie de Jong e c'è anche il Barça

"Benevento, testa al Cittadella", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. La squadra di Bucchi ieri già al lavoro all'Imbriani. Domani la partenza per il Veneto. Alla trasferta patavina sicuri assenti Tuia e Bukata. Da valutare le condizioni di Costa e dell'attaccante Coda.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy