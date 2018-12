Il Mattino titola: "Salernitana, giornata nera"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Salernitana, giornata nera", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Pesante sconfitta nello scontro diretto con il Cittadella, i granata pagano lo scarso perso in attacco e gli errori in difesa. La squadra di Colantuono crolla nel secondo tempo, univa nota positiva il ritorno di Rosina. Finisce 3-1 per il Cittadella.