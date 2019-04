© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella contro il Foggia è per la Salernitana una partita assolutamente da non perdere per evitare di essere risucchiato nelle zone bassissime della classifica. Per questo Il Mattino fa il punto sulla formazione campana nel pezzo dal titolo "Rientra Migliorini. Certezza Calaiò". "Troppi buchi - si legge -, Gregucci lavora sulla difesa. Granata scortati a Foggia da 200 supporters. Djuric squalificato, Jallow insidia Rosina per un ruolo da titolare accanto dall'Arciere".