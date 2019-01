© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fin dalla scorsa estate la compagine di Cristian Bucchi è stata etichettata come una delle favorite per il ritorno in Serie A. Il rendimento nel girone d'andata della Strega, però, è stato decisamente discontinuo. Grandi prestazioni e figuracce si sono alternate con frequenza spesso inspiegabile, tanto da mettere in discussione, nel momento più buio, la posizione del tecnico. La rosa però appare difficilmente migliorabile, anche se l'addio prematuro di Antonio Nocerino potrebbe aprire le porte ad un volto nuovo per la mediana. Il fronte offensivo è mostruoso sulla carta ma finora ha reso meno rispetto alle attese: probabilmente la soluzione non potrà arrivare dal mercato ma dalle scelte di Bucchi.