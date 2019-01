© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vedere le Rondinelle di Massimo Cellino al secondo posto alla conclusione del girone d'andata è di per se un grande traguardo per la formazione lombarda. Il cambio di tecnico da Suazo a Corini ha fatto la differenza, per una squadra di qualità e prospettiva ma che ancora non aveva scoperto il proprio potenziale. Per questo motivo a gennaio la dirigenza del Brescia dovrà cercare di completare la rosa con pochi tasselli ma mirati. Esperienza sarà la parola chiave per il mese di gennaio del Brescia, soprattutto in una zona nevralgica come la linea media. In attacco Donnarumma, Torregrossa, Tremolada e tutti gli altri stanno concretizzando al meglio la mole di gioco proposta, così come la difesa è una delle meno battute del torneo. Per questo a centrocampo potrebbe servire un elemento che conosca la categoria e possa implementarsi al meglio con quel piccolo fenomeno che è Sandro Tonali e con Emanuele Ndoj, altra colonna portante (spesso poco gratificata dalla stampa) della squadra. Cavion dell'Ascoli, Hetemaj del Chievo e Perrulli della Cremonese sono nomi che vanno proprio in questa direzione. Molto dipenderà dalla voglia di volare di Cellino. Per diventare grandi spesso non bastano le idee, servono anche gli investimenti. Al patron la decisione.