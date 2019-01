© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Passare dalla Serie A al rischio Serie C è la sintesi della prima parte di stagione del Crotone. Iniziato con l'idea di puntare subito in alto il girone d'andata dei calabresi è stato una sequela di sciagure e d'incomprensioni che hanno affossato le ambizioni di una squadra che sulla carta rimane di ben altra caratura rispetto all'attuale posizione in classifica. In questo senso il mercato di gennaio potrà essere usato dalla famiglia Vrenna per dare una sterzata decisa al campionato. Sia attraverso una rivoluzione totale che con un restyling più modesto ma decisamente funzionale. Di sicuro delle lacune ci sono, soprattutto sulle corsie d'attacco e di difesa. In difesa un centrale potrebbe essere utile, così come una punta di rendimento e un play che dia un ritmo diverso di gioco alla squadra. Stroppa dovrà capire dire la sua in questo senso. Per evitare di terminare in disastro un campionato iniziato sotto ben altre attese.