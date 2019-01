© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il complicato avvio di stagione, condito dalla contestazione della tifoseria del Bentegodi, avrebbe probabilmente steso un toro. L'Hellas di Fabio Grosso, però, è riuscito a superare il momento buio, riprendendo quota in campionato e salvando la panchina dell'ex allenatore del Bari. La zona promozione è assolutamente alla portata e la rosa già a disposizione dell'allenatore scaligero sarebbe già adatta per puntare dritto a quel traguardo. La finestra di gennaio, però, potrà regalare qualche occasione. Come quella di trovare un sostituto ad Antonino Ragusa ko per il resto della stagione, con Filippo Costa della SPAL come idea già emersa sulle pagine della stampa. Molto potrebbe invece accadere sul fronte delle uscite, con Calvano, Eguelfi e Bianchetti che potrebbero cercare fortuna altrove.