© foto di Andrea Rosito

Da neopromossa essere al quinto posto con lo stesso numero di punti dell'Hellas Verona e addirittura uno in più del Benevento lo scorso anno in Serie A, è di per se già un traguardo di primissimo livello. Fabio Liverani, anche in Serie B, si sta dimostrando un fattore in grado di spostare gli equilibri, ma qualcosa in più per continuare su questa falsariga serve. Anche dal mercato. La difesa ha mostrato qualche pecca che può essere sistemata così come in attacco l'idea di poter mettere un fuori quota come Fabio Ceravolo renderebbe il lavoro di tutta la squadra sicuramente più semplice. L'arrivo, oramai pressoché certo di Panagiotis Tachtsidis, può regalare invece qualità e quantità in mediana, ma qualche dubbio sul greco permane visto che al Nottingham Forest non ha mai giocato.