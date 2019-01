© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sarà un gennaio sereno e calmo. Non c'è molto da fare sul mercato, vogliamo consolidare il gruppo attuale" è stato il pensiero di Rino Foschi, ds del Palermo, in vista della sessione invernale di trattative. Un punto della situazione che rispecchia l'attualità di una rosa già forte in ogni settore. Per questo la dirigenza rosanero, con il beneplacito della nuova proprietà (il vero punto interrogativo in vista del futuro) potrà sfruttare il mercato di gennaio per lavorare in prospettiva (a tal proposito è emerso il nome di Krstovic dello Zeta Gobulov) ma anche sul fronte dei rinnovi. Salutato Struna, volato in MLS, il Palermo dovrà chiare la posizione anche di Aleesami, Rispoli e Jajalo con quest'ultimo che sembra al momento il più sicuro di rimanere.