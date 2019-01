© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'essere in piena lotta per la zona playoff al termine del girone d'andata è per il Perugia un traguardo in linea con le aspettative societarie. Alessandro Nesta, dopo l'arrivo a sorpresa al termine dello scorso anno, si è dimostrato essere un tecnico valido settimane dopo settimana. Per continuare a correre nella medesima direzione, però, servirà sfruttare al meglio le occasioni dal mercato. Una mezzala e un terzino sinistro sono, in questo senso, le priorità. Martella del Crotone e Vitale della Salernitana sono idee di mercato che potrebbero portare l'esperienza necessaria per continuare il trend positivo.