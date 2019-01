© foto di Federico Gaetano

Mentre Palermo, Benevento ed Hellas hanno iniziato la stagione di Serie B sotto i riflettori, lo stesso non è accaduto per il Pescara di Giuseppe Pillon. Un fattore, questo, che ha giocato a favore del Delfino che ha potuto così trovare la giusta amalgama ad un gruppo con tanti giovani di talento. Il mix messo in mostra è stato per certi versi stupefacente e per continuare sulla stessa falsariga occorrerà lavorare bene sul mercato. Le attenzioni al momento sembrano essere concentrate sull'attacco dove potrebbe arrivare già nelle prossime ore Alessandro Rossi dalla Lazio a cui dovrebbe far posto Andrea Cocco da tempo ai margini del progetto tecnico del club. Possibile anche che il dt Repetto lavori anche sugli esterni del fronte offensivo: Amato Ciciretti del Parma rappresenta il sogno assoluto degli abruzzesi, mentre l'uruguaino Santiago Bellini una volta preso il passaporto comunitario rappresenta una realtà a breve termine. In uscita, oltre a Cocco, ci sono Del Sole in prestito dalla Juventus e Gaetano Monachello che potrebbe trasferirsi a Cremona.

Da capire, invece, il futuro di giovani molto interessanti come José Machin. Il Genoa ad un passo dall'acquisto, ma il giocatore dovrebbe rimanere all'Adriatico fino all'estate. Lo stesso potrà accadere anche per Gravillon? Le sirene di mercato non mancano.