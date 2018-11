Il Messaggero: "La Roma passa a Mosca. Per gli ottavi basta un punto"

© foto di Luca Bargellini

Spazio sulla prima pagina de Il Messaggero al successo della Roma in casa del CSKA Mosca arrivato nel tardo pomeriggio di ieri. "La Roma passa a Mosca. Per gli ottavi basta un punto" titola il quotidiano capitolino che poi ricorda come il successo esterno in Europa mancava alla Roma da ben 54 mesi.