© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si parla del big match contro l'Hellas Verona in programma lunedì prossimo sulle colonne de Il Messaggero per quanto riguarda il Pescara. Particolare attenzione viene riservata a Leonardo Mancuso, non a caso il titolo di apertura delle pagine sul Delfino è "Mancuso, caccia a un gol storico". Il riferimento per l'attaccante sono le reti del recente passato del Pescara realizzate da Sansovini e Ganci nella finale di Serie C del 2010 che permisero la vittoria al Bentegodi e il primo centro in maglia biancoazzurra di Ciro Immobile nel 2011.

Sul fronte della formazione in vista di lunedì permane un unico dubbio, legato alla presenza di Ledian Memushaj.