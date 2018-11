Il Messaggero: "Pescara, ora tieni la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pescara, ora tieni la testa" è il titolo che Il Messaggero propone nella sua edizione dedicata all'Abruzzo in merito al formazione biancoazzurra. "Pillon ha spinto a sfoderare l'orgoglio che ha portato all'1-1 a Cosenza. L'allarme del mister: non siamo brillanti e dà la carica in vista di Lecce e Palermo".