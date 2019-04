Il Messaggero: "Pescara, scontro tra difese fragili"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fine settimana con un match dall'alto coefficiente di difficoltà per il Pescara contro il Perugia. Su questo match Il Messaggero, nella sua edizione dedicata all'Abruzzo, titola "Pescara, scontro tra difese fragili". "Delfino e Perugia - scrive ancora il quotidiano - cercano il pass per i playoff ma tremano perché incassano gol a grappoli. Ancora lavoro differenziato per Brugman, sono poche le speranza di vederlo in campo".