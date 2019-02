© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio alla Lazio nelle pagine sportive de Il Messaggero che titola: “Le scelte all’altezza”. “Europa League, Campionato e Coppa Italia. Inzaghi è al bivio, rischiare i giocatori infortunati solo per gli obiettivi concreti. - si legge nell’articolo – Milinkovic out due settimane, Ciro in dubbio contro il Siviglia. Il trofeo nazionale e il quarto posto i traguardi su cui fare all-in”.