Il patto della pizza per mantenere la B: ecco l'accordo della Cremonese

vedi letture

Alle 18:30 si alzerà nuovamente il sipario sulla Serie B, e la Cremonese sarà subito di scena in quel di Ascoli, per il recupero della 25^ giornata del campionato.

La prima tappa del "patto della pizza", come è stato ribattezzato il cammino che dovrà portare i grigiorossi alla salvezza. Un nome curioso che nasce da un retroscena svelato da La Provincia di Cremona: nei giorni scorsi, mister Pierpaolo Bisoli ha dovuto interrompere un allenamento per la troppa tensione che si era creata a seguito di un un serrato confronto con alcuni giocatori ("o con me o giù dalla giostra" il senso del diverbio), ma il tutto si è poi risolto in modo amichevolmente domenica sera, nel corso di una cena che ha riunito squadra e mister.

Una piazza, una stretta di mano e tutti uniti per remare dalla stessa parte.