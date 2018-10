Il punto sulla B, cade il Pescara. Verona e Benevento vicine alla vetta

Un’estate da sogno. Accoppiata vincente contro ogni avversario, anche sui campi più prestigiosi, e poi dopo l’esordio nefasto del Mapei, più nulla. E’ la storia della società tra Icardi e Lautaro Martinez, una coppia che in casa Inter non è ancora stata vista con la continuità che...

Inter, la chance per la coppia delle meraviglie

Dramma Leicester, Dybala: "Preghiere per le vittime"

Inter, i convocati di Spalletti per la Lazio: out solo Nainggolan

Napoli, pochi spettatori per la Roma: meno di 30 mila per il big match

Napoli, Ghoulam convocato ma ancora ai box: un mese per il campo

Samp, Giampaolo: "Non voglio concedere alibi alla mia squadra"

Milan, distorsione alla caviglia per Calabria

Sampdoria, Saponara: "Segnare e non vincere. Gioia e amarezza"

Oggi in TV, il posticipo di A: stasera Lazio-Inter

In zona retrocessione da segnalare la prima vittoria stagionale del Livorno: 1-0 contro l'Ascoli, a segno Raicevic. Il posticipo fra Crotone e Salernitana è finito con un pareggio, con Simy che ha risposto a Bocalon. Unica sfida a reti bianche quella fra Padova e Spezia.

Cade la capolista Pescara, si rifanno sotto Verona e Benevento. Questo in sintesi quello che è successo nei piani alti della serie B nell'ultimo turni. A sorpresa il Pescara è stato sconfitto fra le mura amiche dal Cittadella, con una rete di Finotto nella ripresa. Bene il Benevento, che ha battuto 2-1 la Cremonese con le reti di Coda e Insigne. Stesso risultato fra Hellas Verona e Perugia, con Di Carmine che ha punito la sua ex squadra.

