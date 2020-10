Il punto sulla Serie B - Cittadella in testa, Menez lancia la Reggina

vedi letture

La Serie B riscopre la Reggina e lancia il Cittadella. La squadra amaranto, neo promossa in cadetteria, dopo il pari all'esordio contro la Salernitana, vince 3-1 contro il Pescara grazie ad un super Menez. Il francese, ex Roma e Milan, è un top player per la B e l'inizio, con due gol, lo certifica. Se il buongiorno si vede dal mattino, i calabresi potranno puntare davvero in alto. Il Cittadella, invece, grazie alle reti di D'Urso, Tsadjout e Gargiulo, regola il Brescia nel posticipo e si innalza, da solo, in vetta ala classifica a punteggio pieno. Cambiano gli interpreti, ma il gioco di Venturato è redditizio.

Il Monza di Berlusconi, invece, pareggia 0-0 contro l'Empoli: per i lombardi altro punticino, ma non si segna. Alla fine, dunque, è solo un pareggio. Si salva Alessandro Nesta che vince, con il suo Frosinone, contro il Venezia: a segno Novakovich e Szyminski. Pari tra Spal e Cosenza: esordio dal 1' per i fratelli Esposito, Salvatore (2000) e Sebastiano (2002). Successo anche per la Reggiana che vince a Chiavari contro la Virtus Entella: a segno Mazzocchi e Varone.

Vince anche il Lecce (2-0 all'Ascoli), mentre è parità tra Vicenza e Pordenone. La Salernitana, invece, ribalta il Chievo Verona e vince con merito. Pari, infine, tra Pisa e Cremonese.

Risultati

Chievo-Salernitana 1-2

24' Mogos (C), 34' Tutino (S), 64' Djuric (S)

Ascoli-Lecce 0-2

54' Mancosu, 66' Henderson

Empoli-Monza 0-0

Reggina-Pescara 3-1

23' e 27' Liotti (R), 44' Menez (R), 70' Maistro (P)

Spal-Cosenza 1-1

48' Salamon (S), 94' Tiritiello (C)

Venezia-Frosinone 0-2

58' Novakovich, 71' Szyminski

Virtus Entella-Reggiana 0-2

43' Mazzocchi, 88' rig. Varone

Vicenza-Pordenone 1-1

54' Diaw (P), 62' Cappelletti (V)

Pisa-Cremonese 1-1

7' Vido (P), 41' Buonaiuto (C)

Cittadella-Brescia 3-0

58' D'Urso, 74' Tsadjout, 95' Gargiulo

CLASSIFICA

Cittadella 6

Reggina 4

Reggiana 4

Lecce 4

Empoli 4

Salernitana 4

Frosinone 3

Venezia 3

Spal 2

Cosenza 2

Monza 2

Pordenone 2

Pisa 2

Brescia 1

Chievo Verona 1

Ascoli 1

Pescara 1

Entella 1

L.R. Vicenza 1

Cremonese 1

PROSSIMO TURNO

venerdì 16 ottobre, ore 21.00

Brescia-Lecce

sabato 17 ottobre ore 14.00

Cosenza-Cittadella, Cremonese-Venezia, Frosinone-Ascoli, Monza-Vicenza, Pordenone-Spal, Reggiana-Chievo, Salernitana-Pisa, Virtus Entella-Reggina;

sabato 17 ottobre ore 16.00

Pescara-Empoli