© foto di Pietro Lazzerini

Nel turno infrasettimanale del 1° maggio, la Serie B vedrà impegnate tante squadre che lottano ancora per ottenere la promozione in Serie A. Il Sannio Quotidiano di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Benevento a Crotone per prendersi il terzo posto". L'obiettivo di Bucchi, che dovrà fare i conti anche con l'infermeria piena, è vincere e attendere i risultati delle altre: il terzo posto è alla portata dei sanniti.