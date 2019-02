© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio alla vittoria del Benevento nel big match contro il Pescara sulla prima de Il Sannio in edicola che titola: “Il Benevento va al Massimo”. “I giallorossi stendono anche il Pescara. Le reti di Coda e Volta lanciano in orbita la Strega. - continua il quotidiano – Una giornata che profuma di svolta per la formazione sannita che diventa la prima inseguitrice del Brescia”.