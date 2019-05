© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A 90' dalla fine è ancora tutto da decidere" è il titolo che Il Secolo XIX propone quest'oggi per la corsa playoff dello Spezia e per tutti gli altri verdetti attesi dall'ultima giornata di Serie B. Interessante anche la tabella proposta dal quotidiano ligure con tutti gli scontri diretti per le formazioni ancora in corsa verso il playoff postseason.