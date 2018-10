Il Secolo XIX: “La Figc non riceve i giocatori dell'Entella”

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

“La Figc ai giocatori dell'Entella: < >” così apre l'edizione del Levante de Il Secolo XIX in edicola. Respinta la richiesta d'incontro con la delegazione biancoceleste, ma resta in piedi l'ipotesi di un sit in sotto la sede ella Federcalcio a Roma per chiedere lumi su una situazione assurda – il club non sa se dovrà giocare il campionato di B o quello di C – che sta facendo il giro del mondo con la BBC che ieri aveva un inviato in città per una serie di interviste che andranno in onda nella giornata di oggi.