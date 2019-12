© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lo Spezia a Venezia, allarme a centrocampo": così Il Secolo XIX (ed. La Spezia) in prima pagina. Aquile non proprio serenissime in vista della trasferta in terra lagunare. Giocatori contati per Italiano: Benedetti, Acampora e Matteo Ricci non sono stati convocati per la gara del Penzo.