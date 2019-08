Il Secolo XIX: "Spezia contro il Crotone per infrangere un tabù"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Spezia contro il Crotone per infrangere un tabù", titola così Il Secolo XIX nelle sue pagine interne. Oggi il debutto al Picco, le Aquile a caccia di un'altra vittoria per volare in testa alla classifica dopo 2 giornate. Per vedere lo Spezia a punteggio pieno in B alla seconda bisogna risalire al 1947.