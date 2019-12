Il Secolo XIX: "Spezia, derby da vincere per abbandonare i play out"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"C'è un derby da vincere per abbandonare i play out": così Il Secolo XIX (ed. La Spezia) nella sua sezione sportiva. La formazione di mister Italiano affronterà quest'oggi al Picco il Livorno (fischio d'inizio alle ore 15). Marchizza e Bastoni verso la staffetta. In avanti il trio formato da Ragusa, Gudjohnsen e Bidaoui.