© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Spezia e la notte di... Gala per battere la Salernitana”. Titola così l’edizione spezzina de Il Secolo XIX in edicola in vista della gara di questa sera dove mancherà il centravanti titolare Okereke sostituito da Andrey Galabinov al centro dell’attacco con Da Cruz e Bidaoui ai suoi fianchi.