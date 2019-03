Il Secolo XIX: "Spezia show a Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spezia show a Benevento firmato Okereke-Da Cruz. Gli aquilotti tornano in corsa per i playoff", scrive Il Secolo XIX in prima pagina. Lo Spezia è tornato alla vittoria, 3-2 sul campo del Benevento. Nonostante le assenze la squadra di Marino ha tirato fuori grinta e cuore ed ha sempre avuto in mano la partita.